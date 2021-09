Surface Duo должен получить Android 11 до конца этого года

Microsoft готовится выпустить Android 11 для Surface Duo первого поколения. Согласно отчету The Verge, компания подтвердила, что оригинальный Surface Duo получит Android 11 к концу этого года.Microsoft анонсировала Surface Duo 2 на мероприятии Surface в середине этой недели. Несмотря на то, что он поставляется с различными внутренними улучшениями, такими как улучшенные камеры и поддержка 5G, одним из главных моментов этого релиза является то, что Surface Duo 2 будет поставляться с Android 11 из коробки. Тем не менее, некоторые люди могут быть обеспокоены тем, что Surface Duo первого поколения, выпущенный в прошлом году, все еще работает под управлением Android 10. Сообщалось, что обновление до Android 11 было запланировано на лето этого года, но его пока не видно.Это скоро изменится, поскольку Microsoft сообщила The Verge, что Android 11 для оригинального Surface Duo запланирована на этот год. «Мы по-прежнему стремимся предоставлять обновления для Surface Duo, и мы работаем над тем, чтобы предоставить Android 11 существующим клиентам до конца этого года», - заявил представитель Microsoft в заявлении для The Verge.Между тем, Microsoft не предоставила конкретных временных рамок для этого релиза, но приятно видеть, что оригинальный Surface Duo получит Android 11. Также еще предстоит выяснить, какие функции Android 11 получит устройство с двумя экранами, но ожидается, что это будет та же версия Android 11, которая будет работать на Surface Duo 2.Узнать другие подробности можно здесь