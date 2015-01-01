Surface Duo 2 будет получать обновления ОС и безопасности в течение трех лет
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 00:12
- Просмотров: 2
Ранее Microsoft представила Surface Duo 2, сделав масштабное обновление по сравнению с оригинальной моделью. Но чего ожидать с точки зрения обновлений программного обеспечения? Теперь компания дала ответ на этот вопрос.
«Мы обязуемся предоставлять обновления ОС и безопасности в течение трех лет», - заявил представитель Microsoft в заявлении для Android Authority.
Напомню, что Surface Duo 2 получил Snapdragon 888, 5G, NFC и другие улучшения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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