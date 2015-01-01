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Surface Duo 2 будет получать обновления ОС и безопасности в течение трех лет

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 00:12
  • Просмотров: 2

Ранее Microsoft представила Surface Duo 2, сделав масштабное обновление по сравнению с оригинальной моделью. Но чего ожидать с точки зрения обновлений программного обеспечения? Теперь компания дала ответ на этот вопрос.

«Мы обязуемся предоставлять обновления ОС и безопасности в течение трех лет», - заявил представитель Microsoft в заявлении для Android Authority.

Напомню, что Surface Duo 2 получил Snapdragon 888, 5G, NFC и другие улучшения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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