Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустит Surface Pro 8 с LTE Advanced в 2022 году

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 15:14
  • Просмотров: 0

На прошлой неделе Microsoft анонсировала Surface Pro 8 с новым процессором Intel, новым дизайном, поддержкой Surface Slim Pen 2 и многим другим. Microsoft подтвердила, что Surface Pro 8 с LTE Advanced будет доступен в 2022 году.

Характеристики Surface Pro 8 с LTE Advanced:

• LTE Advanced со съемной SIM-картой и поддержкой eSIM;
• Qualcomm Snapdragon X20 LTE Modem;
• Поддерживаемые диапазоны LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft анонсировала Surface Go with LTE Advanced

Microsoft анонсировала Surface Go with LTE Advanced

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio и Surface Pro with LTE Advanced

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio и Surface Pro with LTE Advanced

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro

Surface Pro with Advanced LTE доступен для бизнес-клиентов

Surface Pro with Advanced LTE доступен для бизнес-клиентов

Microsoft выпустила Surface Go with LTE Advanced

Microsoft выпустила Surface Go with LTE Advanced




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 35
Пользователей: 0
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 13731
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10079