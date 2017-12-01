Microsoft выпустит Surface Pro 8 с LTE Advanced в 2022 году
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 15:14
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На прошлой неделе Microsoft анонсировала Surface Pro 8 с новым процессором Intel, новым дизайном, поддержкой Surface Slim Pen 2 и многим другим. Microsoft подтвердила, что Surface Pro 8 с LTE Advanced будет доступен в 2022 году.
Характеристики Surface Pro 8 с LTE Advanced:
• LTE Advanced со съемной SIM-картой и поддержкой eSIM;
• Qualcomm Snapdragon X20 LTE Modem;
• Поддерживаемые диапазоны LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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