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Microsoft позволяет корпоративным клиентам выбирать между Windows 10 и Windows 11 на новых устройствах Surface

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:29
  • Просмотров: 146

В прошлом месяце Microsoft анонсировала несколько новых устройств Surface, включая Surface Pro 8 и Surface Laptop Studio. Все новые устройства Surface поступили в продажу в начале этой недели. Эти новые устройства Surface поставляются с предустановленной Windows 11. Для коммерческих клиентов Microsoft теперь предлагает выбор между Windows 10 и Windows 11. Предприятия могут выбрать операционную систему (Windows 10 20H2 или Windows 11 21H2), установленную на новых устройствах Surface, включая Surface Pro 8, Surface Laptop Studio и Surface Go 3. Это позволит предприятиям развертывать новые устройства Surface, не беспокоясь о проблемах совместимости с Windows 11.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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