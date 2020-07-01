Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 2 и Surface Pro 7+

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:50
  • Просмотров: 139

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 2 и Surface Pro 7+.

Surface Laptop 2

• Улучшает стабильность и надежность устройства в сценариях Surface Dock 2;
• Улучшает стабильность и надежность звука;
• Surface Dock 2 Firmware Update – Extension (6.7.137.0);
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension (6.1.0.9);
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9083.3);

Surface Pro 7+

• Улучшает стабильность и надежность устройства;
• Исправлена проблема с троттлингом процессора до 0.19 ГГц;
• Surface Radio Monitor – System devices (3.50.139.0);
• Surface System Aggregator – Firmware (12.206.139.0);
• Surface UEFI – Firmware (16.101.141.0);
• Surface PD Controller – Firmware (14.1.0.0);

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3

Surface Laptop Go получил обновления

Surface Laptop Go получил обновления

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro (5-го поколения) и Surface Pro 6

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop и Surface Laptop 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop и Surface Laptop 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 3

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 3




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 51
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Yandex Google
+4  
Новостей: 13806
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10082