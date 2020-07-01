Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 2 и Surface Pro 7+
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:50
- Просмотров: 139
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 2 и Surface Pro 7+.
Surface Laptop 2
• Улучшает стабильность и надежность устройства в сценариях Surface Dock 2;
• Улучшает стабильность и надежность звука;
• Surface Dock 2 Firmware Update – Extension (6.7.137.0);
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension (6.1.0.9);
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9083.3);
Surface Pro 7+
• Улучшает стабильность и надежность устройства;
• Исправлена проблема с троттлингом процессора до 0.19 ГГц;
• Surface Radio Monitor – System devices (3.50.139.0);
• Surface System Aggregator – Firmware (12.206.139.0);
• Surface UEFI – Firmware (16.101.141.0);
• Surface PD Controller – Firmware (14.1.0.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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