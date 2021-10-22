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Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2 и Surface Pro 7

  • Категория: Surface
  • Дата: 22-10-2021, 01:55
  • Просмотров: 459

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2 и Surface Pro 7.

Surface Studio 2

• Это обновление улучшает производительность и стабильность звука и графики;
• NVIDIA GeForce GTX 1060 – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 1070 – Display adapters (27.21.14.6296)
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9083.3);
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension (6.1.0.6);

Surface Pro 7

• Включает функцию Windows 11 для улучшения времени автономной работы;
• Улучшает стабильность и производительность графики;
• Исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics – Display adapters (27.20.100.9621);
• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics Extension (27.20.100.9621);
• Surface Panel – Monitor (6.81.139.0);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.80.0.9);
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.80.0.4);

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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