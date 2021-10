Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2 и Surface Pro 7.• Это обновление улучшает производительность и стабильность звука и графики;• NVIDIA GeForce GTX 1060 – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 1070 – Display adapters (27.21.14.6296)• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9083.3);• Realtek High Definition Audio (SST) Extension (6.1.0.6);• Включает функцию Windows 11 для улучшения времени автономной работы;• Улучшает стабильность и производительность графики;• Исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics – Display adapters (27.20.100.9621);• Intel(R) Iris(R) Plus Graphics Extension (27.20.100.9621);• Surface Panel – Monitor (6.81.139.0);• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.80.0.9);• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.80.0.4);Узнать другие подробности можно здесь