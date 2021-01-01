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Surface Duo 2 получил обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 16:53
  • Просмотров: 0
Surface Duo 2 получил обновление

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.

Surface Duo 2

• (2021.827.34) улучшает стабильность устройства;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
mspoweruser.com
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