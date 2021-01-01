Surface Duo 2 получил обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 16:53
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.
Surface Duo 2
• (2021.827.34) улучшает стабильность устройства;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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