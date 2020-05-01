Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 16:37
- Просмотров: 113
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.
Surface Book 3
• Улучшает управление температурой при использовании внешнего монитора;
• Исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы (Intel Wi-Fi и Bluetooth);
• Улучшает надежность устройства при выходе из сна;
• Включает функцию Windows 11;
• Surface SMF Client Driver - Surface System Management (8.86.139.0);
• Surface SMF Display Client Driver - Surface System Management (8.30.137.0);
• Surface Panel – Monitor (6.81.139.0);
• NVIDIA GeForce GTX - Display adapters (27.21.14.6259);
• Intel(R) WiFi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.60.0.6);
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.60.0.6);
• Intel(R) Precise Touch Device – Human Interface Devices (2.1.0.96);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
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