Surface Laptop 4 c процессором AMD получает обновления
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:55
- Просмотров: 126
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 c процессором AMD.
Surface Laptop 4 c процессором AMD
• Улучшает стабильность и надежность устройства;
• Улучшает графическую стабильность и производительность;
• Исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Улучшает стабильность подключения Surface Dock 2 и сценарии взаимодействия;
• Surface UEFI – Firmware (3.103.140.0);
• Surface PD Controller – Firmware (14.2.0.0);
• Surface System Aggregator – Firmware (11.206.139.0);
• Surface SMF - 15 Inch (0.0.0.88);
• Surface SMF - 13 Inch (0.0.0.86);
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.40.0.2);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.40.0.7);
• Surface Serial Hub Driver – System devices (9.64.139.0);
• Surface Pen BLE LC Adaptation Driver - Human Interface Devices (3.11.139.0);
• Surface Integration Service Device – System devices (6.119.139.0);
• Surface Integration – System devices (55.45.139.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update – Firmware (6.7.137.0);
• AMD Radeon(TM) Graphics -Display adapter (27.20.14053.1);
• AMD Crash Defender – System devices (20.50.0.1);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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