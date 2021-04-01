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Surface Duo получил ноябрьское обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:06
  • Просмотров: 115
Surface Duo получил ноябрьское обновление

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

2021.1019.24 (Северная Америка), 2021.1019.26 (Европа) и 2021.1019.25 (Заблокированное устройство AT&T)

• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android – ноябрь 2021 года;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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