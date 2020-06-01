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Surface Laptop 4 с процессором Intel получает обновления

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:54
  • Просмотров: 118
Surface Laptop 4 с процессором Intel получает обновления

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором Intel.

Surface Laptop 4 c процессором Intel

• Улучшает стабильность устройства и исправляет системный bugcheck;
• Улучшает стабильность подключения Surface Dock 2 и сценарии взаимодействия;
• Surface UEFI – Firmware (10.300.141.0);
• Surface System Aggregator – Firmware (6.203.139.0);
• Surface PD Controller – Firmware (14.1.0.0);
• Surface Serial Hub Driver – System devices (9.54.139.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update – Firmware (6.7.137.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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