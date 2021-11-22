Surface Duo 2 получил ноябрьское обновление
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- Категория: Surface
- Дата: 22-11-2021, 18:32
- Просмотров: 250
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2
2021.830.19
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android – ноябрь 2021 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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