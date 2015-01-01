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Microsoft выпустила Surface Adaptive Kit

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 01:42
  • Просмотров: 0

Во время презентации новейших устройств Microsoft Surface в сентябре этого года компания также решила проблему доступности, предложив Surface Adaptive Kit.

Поскольку всё внимание было сосредоточено на переработанном Surface Pro 8, Surface Laptop Studio и продолжении сомнительного возрождения Microsoft на рынке смартфонов, было легко упустить из виду наименее дорогое и, возможно, наиболее эффективное предложение компании в тот день.

Тем не менее, Microsoft теперь официально выпускает свой Surface Adaptive Kit, который является совместным усилием Inclusive Tech Lab компании и сообщества инвалидов в целом через Open Style Labs, чтобы помочь клиентам с плохим зрением, церебральным параличом и другими проблемами доступности управлять своими устройствами.

Стоит отметить, что Surface Adaptive Kit стоит $14.99.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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