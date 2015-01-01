Microsoft выпустила Surface Adaptive Kit
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 01:42
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Во время презентации новейших устройств Microsoft Surface в сентябре этого года компания также решила проблему доступности, предложив Surface Adaptive Kit.
Поскольку всё внимание было сосредоточено на переработанном Surface Pro 8, Surface Laptop Studio и продолжении сомнительного возрождения Microsoft на рынке смартфонов, было легко упустить из виду наименее дорогое и, возможно, наиболее эффективное предложение компании в тот день.
Тем не менее, Microsoft теперь официально выпускает свой Surface Adaptive Kit, который является совместным усилием Inclusive Tech Lab компании и сообщества инвалидов в целом через Open Style Labs, чтобы помочь клиентам с плохим зрением, церебральным параличом и другими проблемами доступности управлять своими устройствами.
Стоит отметить, что Surface Adaptive Kit стоит $14.99.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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