Surface Laptop Go получил обновления
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:40
- Просмотров: 99
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Go.
Surface Laptop Go
• Улучшает стабильность устройства за счет исправления bugcheck;
• Улучает стабильность графики и включает функцию Window 11 для улучает времени автономной работы;
• Intel(R) UHD Graphics – Display (27.20.100.9621);
• Intel(R) UHD Graphics – Extension (27.20.100.9621);
• Surface SMF - Surface System Management (3.140.139.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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