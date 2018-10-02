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Surface Laptop Go получил обновления

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:40
  • Просмотров: 99

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Go.

Surface Laptop Go

• Улучшает стабильность устройства за счет исправления bugcheck;
• Улучает стабильность графики и включает функцию Window 11 для улучает времени автономной работы;
• Intel(R) UHD Graphics – Display (27.20.100.9621);
• Intel(R) UHD Graphics – Extension (27.20.100.9621);
• Surface SMF - Surface System Management (3.140.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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