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Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2 и Surface Laptop 4 с процессором AMD

  • Категория: Surface
  • Дата: 24-12-2021, 15:04
  • Просмотров: 229

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Studio 2 и Surface Laptop 4 с процессором AMD.

Surface Studio 2

• Исправляет критическую уязвимость сетевой безопасности и улучшает стабильность системы;
• Улучшает стабильность камеры;
• NVIDIA GeForce GTX 1060 – Display adapters, NVIDIA GeForce GTX 1070 – Display adapters (27.21.14.6296);
• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9083.3);
• Realtek High Definition Audio (SST) Extension (6.1.0.9);
• Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth (15.68.17022.122);
• Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters (15.68.17022.122);
• Intel Camera IR – System devices (1.0.31.2);
• Microsoft LifeCam Front Driver - Imaging devices (5.20.1034.3);

Surface Laptop 4 с процессором AMD

• Улучшает стабильность устройства за счет исправления bugcheck;
• Включает функцию отображения Windows 11 для увеличения срока службы батареи;
• Intel(R) Wireless Bluetooth – Bluetooth (22.60.0.6);
• Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz - Network adapters (22.60.0.6);
• Surface Panel – Monitor (6.81.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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