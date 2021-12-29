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Surface Duo должен получить Android 11 в январе 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: 29-12-2021, 21:19
  • Просмотров: 208

Сегодня, 29 декабря, становится понятно, что Microsoft не выпустит Android 11 для Surface Duo к концу этого года.

Однако, по словам Зака Боудена и Дэниела Рубино в подкасте Windows Central, Microsoft не виновата.

Сообщается, что Microsoft уже некоторое время работает над обновлением Android 11, но оно задерживается из-за сертификации в Google. Тот факт, что обе компании сейчас отдыхают, означает, что обновление, вероятно, отложено до января 2022 года.

Напомню, что Microsoft пообещала выпускать обновления для Surface Duo до сентября 2023 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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