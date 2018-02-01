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Microsoft выпустила Surface Pro 8 with LTE Advanced и матово-черную версию Surface Go 3

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:53
  • Просмотров: 98

Когда в прошлом году Microsoft выпустила Surface Pro 8, для покупки были доступны только конфигурации с Wi-Fi. Однако Microsoft объявила, что Surface Pro 8 with LTE Advanced будет доступен в 2022 году. Без какого-либо официального объявления Microsoft начала продавать Surface Pro 8 with LTE Advanced в США для бизнес-клиентов.

Кроме того, Microsoft выпустила матово-черную версию Surface Go 3.

Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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