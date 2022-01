Microsoft выпустила Surface Pro 8 with LTE Advanced и матово-черную версию Surface Go 3

здесь

Когда в прошлом году Microsoft выпустила Surface Pro 8, для покупки были доступны только конфигурации с Wi-Fi. Однако Microsoft объявила, что Surface Pro 8 with LTE Advanced будет доступен в 2022 году. Без какого-либо официального объявления Microsoft начала продавать Surface Pro 8 with LTE Advanced в США для бизнес-клиентов.Кроме того, Microsoft выпустила матово-черную версию Surface Go 3.Узнать другие подробности можно здесь