Microsoft отказывается от приложения Surface Audio
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 17:37
- Просмотров: 135
Приложение Surface Audio долгое время было местом для управления наушниками Surface Earbuds или Surface Headphones, но теперь, похоже, Microsoft отказывается от него. Действительно, как заметил ресурс Windows Central, Microsoft переносит большинство элементов управления из приложения Surface Audio в приложение Surface.
Ресурс OnMSFT заметил изменение, так как после обновления приложения Surface Audio в Windows 11 до версии 3.36.600.0 было продемонстрировано сообщение о судьбе приложения. В нем конкретно говорится, что теперь доступна новая версия приложения Surface, а Surface Audio больше не поддерживается Microsoft.
Ниже можно увидеть скриншот приложения Surface. Оно намного более современное, с визуальным оформлением для используемого аксессуара Surface. В остальном, однако, элементы управления такие же, как и в приложении Surface Audio, с доступом к эквалайзерам и даже к списку устройств, к которым оно подключено. Обратите внимание, что при открытии приложения Surface также появляется сообщение о том, что приложение Surface Audio больше не поддерживается, с рекомендацией удаления приложения.
Если говорить про приложение Surface Audio для iOS и Android, то Windows Central сообщает, что его не нужно удалять. Приложение, по-видимому, будет обновлено и заменено приложением Microsoft Surface. Однако пользователям приложения Surface Audio для Windows 10 и Windows 11 придется удалить приложение и загрузить приложение Surface в Microsoft Store.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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