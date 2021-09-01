Microsoft выпустила Android 11 для заблокированной версии Surface Duo
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:40
- Просмотров: 111
Компания Microsoft выпустила Android 11 для заблокированной версии Surface Duo.
Can confirm. I'm getting it on my AT&T Duo. pic.twitter.com/1aECma1zbL— Arif Bacchus (@abacjourn) February 1, 2022
Вот журнал изменений для обновления:
• Обновляет операционную систему Android до Android 11. Дополнительные сведения об Android 11 см. в разделе Android 11;
• Рассматривает сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — январь 2022 года;
• Включен запуск OneNote при нажатии верхней кнопки на Surface Slim Pen 2. Требуется сопряжение Surface Slim Pen 2 с Surface Duo;
• Включено в функциях Surface Duo в настройках, чтобы выбрать предпочтения для ответа на телефонные звонки в сложенном состоянии;
• Включено в функциях Surface Duo в настройках, чтобы выбрать определенные приложения для автоматического охвата обоих экранов при их открытии;
• Оптимизированы быстрые настройки и ширина уведомлений для портретной и ландшафтной ориентаций;
• Отрегулируйте громкость мультимедиа прямо из быстрых настроек в любом режиме устройства;
• Теперь используйте режим большого пальца в Microsoft SwiftKey со всеми режимами устройства и состояниями приложения;
• Обновлен дизайн панели приложений и папок с улучшенной поддержкой перетаскивания;
• Обновлен дизайн ленты Microsoft с обновленными карточками и новыми виджетами Microsoft Start для новостей и погоды;
• Фотографии от OneDrive: новый улучшенный опыт с двумя экранами для просмотра и редактирования фотографий в приложении OneDrive;
• Xbox Game Pass: находите и играйте в облачные игры с помощью экранного контроллера. Некоторые устройства, аксессуары и программное обеспечение продаются отдельно. Для некоторых приложений и функций требуются дополнительные сборы и/или подписки;
• Отправьте отзыв в Microsoft, открыв Настройки, затем нажмите «О программе», затем нажмите «Отправить отзыв в Microsoft»;
Теперь, когда обновление Android 11 развернуто на Surface Duo, Microsoft может работать над выпуском обновления Android 12 L. Эта версия Android специализируется на устройствах с двумя экранами, таких как Surface Duo, но у нее нет официальной даты выпуска, хотя слухи указывают на то, что Microsoft предпочтёт его Android 12.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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