Microsoft выпустила новое обновление для Surface Pro 8
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:21
- Просмотров: 88
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Pro 8.
Surface Pro 8
• Это обновление обеспечивает поддержку новой Type Cover;
• Surface Hid Mini Driver - Human Interface Devices (3.54.139.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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