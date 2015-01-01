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Microsoft выпустила новое обновление для Surface Pro 8

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 19:21
  • Просмотров: 88

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Pro 8.

Surface Pro 8

• Это обновление обеспечивает поддержку новой Type Cover;
• Surface Hid Mini Driver - Human Interface Devices (3.54.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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