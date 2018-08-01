Surface Laptop Studio теперь можно предзаказать в Индии
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:41
- Просмотров: 97
Подразделение Microsoft India объявило о доступности нового Surface Laptop Studio в стране, начиная со следующего месяца. Хотя предварительные заказы через авторизованных розничных и онлайн-партнеров начались 15 февраля, устройство будет доступно как через коммерческих авторизованных реселлеров, так и через розничных и онлайн-партнеров в следующем месяце, начиная с 8 марта.
Surface Laptop Studio — самое мощное устройство в линейке Surface на данный момент. Это трансформируемый ноутбук с Windows 11, предназначенный для разработчиков, творческих профессионалов и геймеров. Surface Laptop Studio также является первым в своем роде от Microsoft и имеет сверхпрочный динамический шарнир, позволяющий плавно переходить из одного режима — ноутбук, сцена, студия — в другой.
Он оснащен 14.4-дюймовым сенсорным экраном PixelSense Flow, ярким дисплеем с частотой 120 Гц и динамиками Quad Omnisonic с Dolby Atmos. Благодаря процессорам Intel Core H35 11-го поколения, DirectX 12 Ultimate и GPUs NVIDIA GeForce RTX, Laptop Studio также обладает превосходными характеристиками.
Surface Laptop Studio будет доступен с 8 марта в Индии за ₹1.56.999 ($2075) за конфигурацию Core i5/16 ГБ ОЗУ/256 ГБ SSD. Тем не менее, первоклассная конфигурация будет стоить ₹3.43.499 ($4541). Клиенты, оформившие предварительный заказ (с 15 февраля по 7 марта 2022 года), получат право на бесплатное перо Slim Pen 2 стоимостью ₹11.399.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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