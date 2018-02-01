Surface Laptop 5 может получить новейшие процессоры AMD Ryzen
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:19
- Просмотров: 87
Новая утечка предполагает, что Surface Laptop 5 получит современные процессоры AMD и Intel и некоторое количество портов.
Ресурс Windows Prime получил в свои руки то, что выглядит как официальный лист характеристик Surface Laptop 5, и, если это правда, то поклонники Surface будут рады новому устройству.
Варианты процессоров, согласно характеристикам, следующие:
Surface Laptop 5 13.5"
• Процессор Intel Core i5-1240P 12-го поколения;
• Процессор Intel Core i7-1280P 12-го поколения;
• Мобильный процессор AMD Ryzen 5 6680U с Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (6 ядер);
Surface Laptop 5 15"
• Процессор Intel Core i7-1280P 12-го поколения;
• Мобильный процессор AMD Ryzen 7 6980U с Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 ядер);
В дополнение к новым процессорам, новые редакции, похоже, будут оснащены как минимум одной моделью из алькантары, мощными батареями, «новым улучшенным дизайном с дисплеем PixelSense Flow 120 ГЦ» и съемными твердотельными накопителями на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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