Surface Duo 2 получил обновление за февраль 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 14:45
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.
2022.104.111
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — февраль 2022 года;
• Улучшает надежность и стабильность системы;
• Улучшает производительность устройства и анимации;
• Улучшает чувствительность к прикосновениям;
• Улучшает производительность камеры с помощью автофокуса;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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