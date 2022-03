Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go и Surface Pro 7+.• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (18.101.141.0);• Surface ME – Firmware (15.0.1879.1);• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасно)сти и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (13.102.140.0);• Surface ME – Firmware (13.0.1889.2);• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;• Surface UEFI – Firmware (18.101.141.0);• Surface ME – Firmware (15.0.1879.1);• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);Узнать другие подробности можно здесь