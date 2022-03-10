Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go и Surface Pro 7+
-
- Категория: Surface
- Дата: 10-03-2022, 19:31
- Просмотров: 474
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go и Surface Pro 7+.
Surface Laptop Studio
• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (18.101.141.0);
• Surface ME – Firmware (15.0.1879.1);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);
Surface Laptop Go
• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасно)сти и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (13.102.140.0);
• Surface ME – Firmware (13.0.1889.2);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);
Surface Pro 7+
• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (18.101.141.0);
• Surface ME – Firmware (15.0.1879.1);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
+0Новостей: 14096
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084