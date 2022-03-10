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Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go и Surface Pro 7+

  • Категория: Surface
  • Дата: 10-03-2022, 19:31
  • Просмотров: 474

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go и Surface Pro 7+.

Surface Laptop Studio

• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (18.101.141.0);
• Surface ME – Firmware (15.0.1879.1);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);

Surface Laptop Go

• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасно)сти и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (13.102.140.0);
• Surface ME – Firmware (13.0.1889.2);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);

Surface Pro 7+

• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (18.101.141.0);
• Surface ME – Firmware (15.0.1879.1);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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