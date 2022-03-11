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Приложение Surface получило очередное обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: 11-03-2022, 19:08
  • Просмотров: 298
Приложение Surface получило очередное обновление

Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.2037.139.0.

Вот список изменений:

• Мои устройства: Приложение показывает все устройства Surface, на которых выполнен вход с помощью учетной записи Microsoft;
• Добавлена поддержка блейд-серверов Pro X и Pro 8 Surface;
• Добавлена поддержка камеры Peri на устройствах Surface Hub;
• Улучшения доступности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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