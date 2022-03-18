Surface Go 3 with LTE теперь доступен за $499
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- Категория: Surface
- Дата: 18-03-2022, 19:38
- Просмотров: 305
Теперь Microsoft предлагает Surface Go 3 with LTE. Если вам нужен недорогой планшет на базе Windows 11 с сотовой связью, Microsoft с радостью продаст вам его всего за $499.
Софтверный гигант представил Surface Go 3 в сентябре 2021 года. Этот 11-дюймовый планшет на Windows визуально не изменился по сравнению с предыдущими поколениями, и все улучшения сосредоточены на внутреннем оборудовании. Surface Go 3 — это скромный планшет, и за $399 он предлагает процессор Intel Pentium Gold, всего 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти eMMC.
Стоит также отметить, что в $499 не входят дополнительные аксессуары, которые, скорее всего, понадобятся покупателям, учитывая, насколько Windows ориентирована на настольные компьютеры в настоящее время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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