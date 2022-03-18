Surface Duo 2 получил обновление за март 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: 18-03-2022, 20:39
- Просмотров: 283
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.
2022.106.38
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — март 2022 года;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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