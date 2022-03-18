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Surface Duo 2 получил обновление за март 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: 18-03-2022, 20:39
  • Просмотров: 283

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.

2022.106.38

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — март 2022 года;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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