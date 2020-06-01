Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с AMD

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:45
  • Просмотров: 123

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с AMD.

Surface Laptop 3 с AMD

• Улучшает стабильность системы и исправляет системную bugcheck;
• Улучшена стабильность и производительность графики, а также исправлена системная bugcheck;
• Включает функцию Windows 11 для улучшения времени автономной работы;
• Улучшает поддержку Surface Dock 2;
• Surface UEFI – Firmware (1.3203.140.0);
• Surface System Aggregator – Firmware (16.606.139.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update (6.8.137.0);
• Surface Panel Filter – Monitor (6.81.139.0);
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12071.1002);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Surface Laptop 4 c процессором AMD получает обновления

Surface Laptop 4 c процессором AMD получает обновления

Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD

Microsoft выпустила новые обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 c процессором AMD

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 c процессором AMD

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с процессором AMD

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 7, Surface Laptop 3 и Surface Studio 2




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Google
+1  
Новостей: 14115
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10084