Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с AMD
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:45
- Просмотров: 123
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 3 с AMD.
Surface Laptop 3 с AMD
• Улучшает стабильность системы и исправляет системную bugcheck;
• Улучшена стабильность и производительность графики, а также исправлена системная bugcheck;
• Включает функцию Windows 11 для улучшения времени автономной работы;
• Улучшает поддержку Surface Dock 2;
• Surface UEFI – Firmware (1.3203.140.0);
• Surface System Aggregator – Firmware (16.606.139.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update (6.8.137.0);
• Surface Panel Filter – Monitor (6.81.139.0);
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (26.20.12071.1002);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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