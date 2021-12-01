Surface Duo получил обновление за март 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:09
- Просмотров: 93
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2022.113.26
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — март 2022 года;
• Улучшает стабильность устройства;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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