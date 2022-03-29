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Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором AMD и Surface Studio 2

  • Категория: Surface
  • Дата: 29-03-2022, 21:35
  • Просмотров: 237

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 4 с процессором AMD и Surface Studio 2.

Surface Laptop 4 с процессором AMD

• Улучшает стабильность и производительность графики;
• Включает функцию Windows 11 для улучшения времени автономной работы;
• Улучшает поддержку Surface Dock 2;
• Surface System Aggregator – Firmware (11.300.139.0);
• AMD Radeon (TM) Vega 9 Graphics - Display Adapter / AMD Radeon (TM) Vega 11 Graphics – Display adapters (27.20.14068.3);
• Surface Dock 2 Firmware Update (6.8.137.0);
• AMD UART Controller - System devices (1.2.0.113);

Surface Studio 2

• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (533.3982.768.0);
• Surface ME – Firmware (11.8.90.3987);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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