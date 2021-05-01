Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 21:39
- Просмотров: 83
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2.
Surface Book 2
• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (392.72.768.0);
• Surface ME – Firmware (11.8.90.3987);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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