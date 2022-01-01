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Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за апрель 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 22:29
  • Просмотров: 66
Surface Duo и Surface Duo 2 получили обновление за апрель 2022 года

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo и Surface Duo 2.

Surface Duo

2022.115.10

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — апрель 2022 года;
• Исправляет пикселизацию внешнего дисплея при совместном использовании экрана через Miracast;

Surface Duo 2

2022.108.8

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — апрель 2022 года;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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