Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio.• Включает новую функцию «Четкость голоса»;• Улучшает отклик и надежность сенсорной панели;• Улучшает производительность и стабильность звука устройства;• Dolby Device Extension – Extension (6.824.530.37);• DolbyAPO Software Device - Software components (3.30100.101.0);• DolbyAPO SWC Device - Software components (3.30100.124.0);• Intel Smart Sound Technology (Intel SST) OED Libraries Extension (10.0.245.8);• Intel Smart Sound Technology for USB Audio - Sound, video, and game controllers (10.29.0.6367);• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) Audio Controller (10.29.0.6367);• Intel(R) Smart Sound Technology (Intel(R) SST) OED (10.29.0.6367);• Microsoft Surface AEC APO – Extension (1.0.21327.77);• Realtek High Definition Audio (SST) - Sound, video, and game controllers (6.0.9243.5);• Surface System Aggregator – Firmware (7.201.139.0);• Surface Touchpad – Firmware (4.12.139.0);Узнать другие подробности можно здесь