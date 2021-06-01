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Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 17:36
  • Просмотров: 119

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3.

Surface Go 3

• Это обновление исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Surface UEFI – Firmware (9.103.143.0);
• Surface ME – Firmware (11.8.90.3987);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);
• Surface Mobile Broadband Update Device – Firmware (22.1.4.40);
• Surface EC – Firmware (4.26.128.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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