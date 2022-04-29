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Microsoft выпустила обновление для Surface Book 3

  • Категория: Surface
  • Дата: 29-04-2022, 18:27
  • Просмотров: 296

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Book 3.

Surface Book 3

• Это обновление улучшает стабильность системного хранилища;
• Surface Storage Firmware Update – Firmware (6.40.139.0);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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