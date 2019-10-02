Microsoft обновила приложение Surface
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 15:57
- Просмотров: 140
Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.4068.139.0.
Вот список улучшений:
• Улучшен опыт для интеллектуальной зарядки;
• Улучшения качества и стабильности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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