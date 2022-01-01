Surface Duo получил обновление за май 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:45
- Просмотров: 112
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.
2022.215.137
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — май 2022 года;
• Улучшает стабильность устройства;
• Улучшает опыт камеры в приложении в режимах с двумя экранами для приложений с требованиями динамической ориентации;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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