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Surface Duo получил обновление за май 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 18:45
  • Просмотров: 112
Surface Duo получил обновление за май 2022 года

Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo.

2022.215.137

• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — май 2022 года;
• Улучшает стабильность устройства;
• Улучшает опыт камеры в приложении в режимах с двумя экранами для приложений с требованиями динамической ориентации;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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