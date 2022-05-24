Сессия Surface Duo на Build 2022 готовит разработчиков к Android 12L и не только
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 04:24
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Несмотря на то, что в настоящее время на рынке есть два устройства на базе Android, Microsoft по праву не упомянула о разработке Android во время своего часового вступительного выступления на конференции Build 2022.
Тем не менее, на некоторых сессиях позже в этот же день разработчики, ориентированные на нынешних и, надеюсь, будущих владельцев Surface Duo, получили некоторую поддержку в 10.5-минутном рассказе о том, как использовать Android 12L и приложения с двумя экранами.
Сессия под названием «Автоматизированное тестирование складных устройств Android»; Член команды Microsoft Surface Duo Experience Паркер Шредер повторно представляет Duo как устройство Android.
Затем Шредер переходит к текущим возможностям приложений, доступным владельцам Duo, которые разбиты на Expanded Canvas, List Detail, Two-Page, Dual View и Companion Pane.
Существует также обсуждение методологии тестирования с шагами.
Кроме того, разработчики теперь могут пропустить традиционный синтаксис UIAutomator, потому что команда Microsoft включила эти помеченные действия в Surface test kit, что, по-видимому, упрощает простое использование UI Device Class.
Ближе к концу короткой сессии выполняется некоторое фактическое кодирование, которое разработчики приложений могут оценить по достоинству.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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