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Сессия Surface Duo на Build 2022 готовит разработчиков к Android 12L и не только

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 04:24
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Несмотря на то, что в настоящее время на рынке есть два устройства на базе Android, Microsoft по праву не упомянула о разработке Android во время своего часового вступительного выступления на конференции Build 2022.

Тем не менее, на некоторых сессиях позже в этот же день разработчики, ориентированные на нынешних и, надеюсь, будущих владельцев Surface Duo, получили некоторую поддержку в 10.5-минутном рассказе о том, как использовать Android 12L и приложения с двумя экранами.



Сессия под названием «Автоматизированное тестирование складных устройств Android»; Член команды Microsoft Surface Duo Experience Паркер Шредер повторно представляет Duo как устройство Android.

Затем Шредер переходит к текущим возможностям приложений, доступным владельцам Duo, которые разбиты на Expanded Canvas, List Detail, Two-Page, Dual View и Companion Pane.



Существует также обсуждение методологии тестирования с шагами.



Кроме того, разработчики теперь могут пропустить традиционный синтаксис UIAutomator, потому что команда Microsoft включила эти помеченные действия в Surface test kit, что, по-видимому, упрощает простое использование UI Device Class.

Ближе к концу короткой сессии выполняется некоторое фактическое кодирование, которое разработчики приложений могут оценить по достоинству.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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