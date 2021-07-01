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Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8 за май 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 20:44
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Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8.

Surface Pro 8

• Исправляет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность системы;
• Улучшает рукописный ввод Surface Slim Pen 2;
• Surface UEFI – Firmware (9.5.139.0);
• Surface System Aggregator – Firmware (9.5.139.0);
• Surface ME – Firmware (15.0.1879.1);
• Surface Pen0C0F Firmware Update – Firmware (1.16.139.0);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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