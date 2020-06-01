Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio за май 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 19:24
- Просмотров: 99
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio.
Surface Laptop Studio
• Улучшает стабильность системной графики и включает Dynamic Refresh rate для Windows 11;
• Улучшает сенсорный опыт;
• Улучшает производительность и стабильность Surface Dock и Pen;
• Surface Touchpad Force Sensor – Firmware (10.0.156.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update – Extension (1.16.139.0);
• Surface Dock 2 Firmware Update – Extension (6.8.137.0);
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics – Extension (30.0.101.1340);
• Intel(R) Iris(R) Xe Graphics - Display adapters (30.0.101.1340);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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