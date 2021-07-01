Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3 за май 2022 года

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 20:56
  • Просмотров: 85

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.

Surface Book 3

• Это обновление устраняет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность систем;
• Обновление Surface Storage Firmware, выпущенное 27 апреля 2022 г., исправляет сценарий, указанный в примечаниях к выпуску от 2 февраля 2022 г., когда некоторым клиентам не удавалось загрузить Windows после установки февральского обновления. Это обновление от 23 мая 2022 г. повторно выпускает обновления прошивки и драйверов, изначально выпущенные в феврале;
• Surface UEFI – Firmware (13.101.140.0);
• Surface ME – Firmware (13.0.1889.2);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8 за май 2022 года

Microsoft выпустила обновления для Surface Pro 8 за май 2022 года

Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3

Microsoft выпустила обновления для Surface Go 3

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go и Surface Pro 7+

Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go и Surface Pro 7+

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 4 с процессором Intel

Microsoft выпустила обновления для Surface Book 2 и Surface Laptop 4 с процессором Intel




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+5  
Новостей: 14272
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085