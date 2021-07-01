Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3 за май 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 20:56
- Просмотров: 85
Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Book 3.
Surface Book 3
• Это обновление устраняет критическую уязвимость безопасности и улучшает стабильность систем;
• Обновление Surface Storage Firmware, выпущенное 27 апреля 2022 г., исправляет сценарий, указанный в примечаниях к выпуску от 2 февраля 2022 г., когда некоторым клиентам не удавалось загрузить Windows после установки февральского обновления. Это обновление от 23 мая 2022 г. повторно выпускает обновления прошивки и драйверов, изначально выпущенные в феврале;
• Surface UEFI – Firmware (13.101.140.0);
• Surface ME – Firmware (13.0.1889.2);
• Intel(R) Management Engine Interface - System Devices (2120.100.0.1085);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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