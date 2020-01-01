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Приложение Surface получило новое обновление

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 00:13
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.5058.139.0.

Вот список улучшений:

• Добавлено уведомление для обновлений Windows;
• Улучшения для опыта клавиатур и мышей Surface;
• Улучшения для звукового эквалайзера и обучения громкости наушников;
• Улучшения качества и стабильности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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