Приложение Surface получило новое обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Сегодня, 00:13
- Просмотров: 0
Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.5058.139.0.
Вот список улучшений:
• Добавлено уведомление для обновлений Windows;
• Улучшения для опыта клавиатур и мышей Surface;
• Улучшения для звукового эквалайзера и обучения громкости наушников;
• Улучшения качества и стабильности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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