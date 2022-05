Корейский ритейлер слил подробности о предстоящем Surface Laptop Go 2

Корейский ритейлер, похоже, раскрыл информацию о предстоящем Surface Laptop Go 2. Если эта информация является верной, то Microsoft анонсирует Surface Laptop Go 2 в ближайшие дни, а предварительные заказы начнутся 2 июня.Surface Laptop Go 2 будет скучным обновлением довольно скучного компьютера. Это ноутбук средней ценовой категории с достаточно мощными характеристиками для повседневной работы за ПК. Существующая модель стоит от $549 за базовую конфигурацию с процессором Intel Core i5, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти eMMC.Предстоящая версия не принесет много заметных изменений во внешности или характеристиках. Главной изюминкой обновления станет процессор Intel Core i5-1135G7 11-го поколения и слегка обновленное базовое хранилище объемом 128 ГБ. Также ходят слухи, что Microsoft предложит Surface Laptop Go 2 в цвете Sage, а корейский ритейлер упоминает «улучшенную HD-камеру».Новый ноутбук от Microsoft будет предлагать тот же 12.4-дюймовый дисплей, скромное количество портов (1 USB-A, 1 USB-C и 3.5-мм аудиоразъем), а также до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Как и все современные компьютеры Surface, Laptop Go 2 по умолчанию будет поставляться с Windows 11. Если говорить про батарею, то Surface Laptop Go 2 должен работать до 13.5 часов.Узнать другие подробности можно здесь