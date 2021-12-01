Surface Duo 2 получил обновление за июнь 2022 года
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:41
- Просмотров: 111
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Duo 2.
2022.418.98
• Рассмотрены сценарии, описанные в бюллетене по безопасности Android — июнь 2022 года;
• Новые функции Surface Duo 2:
• Glance Bar показывает уведомления для сторонних приложений для общения;
• Включает управление тактильной обратной связью в настройках приложения «Камера»;
• Включает автоматическое обновление прошивки Slim Pen 2 при сопряжении через Bluetooth. Дополнительные сведения см. в статье Use Surface Slim Pen with Surface Duo;
• Включает автоматическое сопряжение Slim Pen 2 при рукописном вводе на любом экране (для Slim Pen 2 требуется прошивка версии 5.133.139 или более поздней и программное обеспечение версии 5.148.139 или более поздней);
• Включает оптимизированную зарядку, чтобы помочь уменьшить старение батареи, заряжая ее постепенно в течение ночи;
• Включает поддержку Device Firmware Configuration Interface (DFCI) для управления использованием устройства;
• Улучшает стабильность устройства;
• Улучшает производительность системы;
• Улучшает чувствительность сенсорного управления;
• Улучшает удобство использования камеры;
• Улучшает работу камеры в приложении в режиме двойного экрана для приложений с требованиями динамической ориентации;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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