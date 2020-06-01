Surface Laptop Go 2 получил первое обновление
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- Категория: Surface
- Дата: Вчера, 18:57
- Просмотров: 105
Компания Microsoft выпустила обновление для Surface Laptop Go 2.
Surface Laptop Go 2
• Улучшает производительность и стабильность системы;
• Улучшает стабильность устройства во время сценариев перезагрузки;
• Исправляет системную bugcheck;
• Улучшает точность отображения при включенной автоматической яркости;
• Surface UEFI – Firmware (10.3.143.0);
• Surface System Aggregator – Firmware (6.15.139.0);
• Surface Integration - System devices (79.28.139.0);
• Surface Intersil Ambient Light Sensor (HID) - System Devices (4.34.139.0);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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