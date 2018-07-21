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Последнее обновление выводит из строя Surface Go с базовой конфигурацией

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 16:05
  • Просмотров: 209

Жизнь в 2022 году с устройством Windows, имеющим всего 4 ГБ ОЗУ и ничтожные 64 ГБ хранилища eMMC, нельзя назвать веселой. Тем не менее, устройства с такими скромными характеристиками могут выполнять легкую работу на ПК, пока обновление не приведет к их полной поломке. К сожалению, именно это и произошло с владельцами оригинального Surface Go.

На форумах поддержки Microsoft появилось множество сообщений от владельцев Surface Go первого поколения с жалобами на то, что обновление выводит их устройства из строя. В начале мая 2022 года Microsoft выпустила набор исправлений, которые привели несколько устройств в не загружаемое состояние. При попытке запуска Surface Go с базовой конфигурацией пользователи видят ошибку «Нет загрузочного устройства».

На данный момент нет способа обхода проблемы, а это означает, что затронутые устройства останутся заблокированными, пока Microsoft не предложит обходной путь. Интересно, что это не первый раз, когда обновление приводит к поломке устройств Surface. В феврале новый драйвер хранилища сделал то же самое с Surface Book третьего поколения, и Microsoft быстро удалила обновление.

По какой-то причине неудачное обновление для Surface Go первого поколения все еще доступно для загрузки. Если у вас оригинальный Surface Go с хранилищем eMMC, приостановите Центр обновления Windows и не устанавливайте последнее обновление. Вы не можете удалить обновление на устройствах Surface, поэтому отключение Центра обновления Windows — единственный способ гарантировать, что ваш планшет не загрузит проблемный драйвер.

К счастью, похоже, Microsoft знает об этой проблеме. Один из пострадавших пользователей сообщил, что служба поддержки Microsoft Business сообщила, что инженеры компании исследуют проблему. Тем не менее, нет информации о том, когда будет доступно необходимое исправление или как пострадавшим пользователям придется восстанавливать свои ныне мертвые планшеты Surface Go.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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