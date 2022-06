Последнее обновление выводит из строя Surface Go с базовой конфигурацией

Жизнь в 2022 году с устройством Windows, имеющим всего 4 ГБ ОЗУ и ничтожные 64 ГБ хранилища eMMC, нельзя назвать веселой. Тем не менее, устройства с такими скромными характеристиками могут выполнять легкую работу на ПК, пока обновление не приведет к их полной поломке. К сожалению, именно это и произошло с владельцами оригинального Surface Go.На форумах поддержки Microsoft появилось множество сообщений от владельцев Surface Go первого поколения с жалобами на то, что обновление выводит их устройства из строя. В начале мая 2022 года Microsoft выпустила набор исправлений, которые привели несколько устройств в не загружаемое состояние. При попытке запуска Surface Go с базовой конфигурацией пользователи видят ошибку «Нет загрузочного устройства».На данный момент нет способа обхода проблемы, а это означает, что затронутые устройства останутся заблокированными, пока Microsoft не предложит обходной путь. Интересно, что это не первый раз, когда обновление приводит к поломке устройств Surface. В феврале новый драйвер хранилища сделал то же самое с Surface Book третьего поколения, и Microsoft быстро удалила обновление.По какой-то причине неудачное обновление для Surface Go первого поколения все еще доступно для загрузки. Если у вас оригинальный Surface Go с хранилищем eMMC, приостановите Центр обновления Windows и не устанавливайте последнее обновление. Вы не можете удалить обновление на устройствах Surface, поэтому отключение Центра обновления Windows — единственный способ гарантировать, что ваш планшет не загрузит проблемный драйвер.К счастью, похоже, Microsoft знает об этой проблеме. Один из пострадавших пользователей сообщил, что служба поддержки Microsoft Business сообщила, что инженеры компании исследуют проблему. Тем не менее, нет информации о том, когда будет доступно необходимое исправление или как пострадавшим пользователям придется восстанавливать свои ныне мертвые планшеты Surface Go.Узнать другие подробности можно здесь