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Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 2 и Surface Book 2

  • Категория: Surface
  • Дата: 23-06-2022, 18:10
  • Просмотров: 279

Компания Microsoft выпустила обновления для Surface Laptop 2 и Surface Book 2.

Surface Laptop 2

• Улучшает производительность и стабильность графики и исправляет критическую уязвимость безопасности;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение «Камера» делало фотографии с отключенной функцией HDR;
• Intel(R) HD Graphics – Display adapters (30.0.101.1340);
• Intel® Display Graphics Adapter Driver – Extension (30.0.101.1340);

Surface Book 2

• Улучшает стабильность системы и исправляет системную ошибку bugcheck;
• Улучшает производительность и стабильность графики;
• Surface Integration Service Device – System devices (6.134.139.0);
• Intel(R) UHD Graphics 620 (15") – Display adapters (30.0.101.1339);
• Intel(R) HD Graphics 620 (13") – Display adapters (30.0.101.1339);

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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