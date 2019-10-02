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Microsoft выпустила новое обновление для приложения Surface

  • Категория: Surface
  • Дата: Вчера, 23:40
  • Просмотров: 28

Компания Microsoft обновила приложение Surface до версии 61.6067.139.0.

Вот список улучшений:

• MS Complete purchase experience через чат поддержки в реальном времени;
• Добавлена поддержка цветовых активов для всех клавиатур и мышей;
• Изменения в опыте кнопки хвостового клика при первой настройке пера;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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