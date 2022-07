Microsoft Surface Go 3 имеет незначительные изменения в характеристиках поколения. Но, согласно новому предположению Зака Боудена, впереди могут быть более масштабные изменения, и Surface Go 4 может получить чип на базе ARM внутри.Зак не предоставляет никаких достоверных подробностей, даты выпуска или упоминания конкретного чипа ARM. Тем не менее, он упомянул в последнем эпизоде Ask Windows Central, что Microsoft «внутренне рассматривает возможность использования чипа ARM в следующем Surface Go». Однако он также быстро упомянул, что это еще не подтверждено на 100%, и сказал, что «Microsoft все еще принимает решение» и «это все еще дискуссия, которую они ведут».Итак, будут ли изменения в дизайне? Скорее всего, ничего особенного. Чип Qualcomm 7c вполне возможен, поскольку флагманский 8cx обычно встречается только в устройствах премиум-класса, к которым Surface Go не относится. Варианты с Intel все еще будут доступны и для предприятий.Узнать другие подробности можно здесь