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Microsoft работала над бюджетной версией Surface Duo 2

  • Категория: Surface
  • Дата: Сегодня, 19:10
  • Просмотров: 0
Microsoft работала над бюджетной версией Surface Duo 2

Согласно отчету Зака Боудена, Microsoft работала над бюджетной версией Surface Duo 2, получившей кодовое название «Cronos». Изображения ныне отмененного устройства были недавно обнаружены на eBay и подтверждены Windows Central.

Подробности об этом устройстве немного скудны из-за характера объявления на eBay, но, судя по фотографиям, эта модель Surface Duo немного похожа на оригинальную версию Surface Duo 2, но с изменениями для снижения цены. Это включает в себя меньший выступ камеры, закругленный дизайн, матовое покрытие и более плоские дисплеи. Объявление о продаже устройства появилось в прошлом месяце, а недавно было продано.











По данным Зака Боудена, устройство должно было выйти в этом году, но планы изменились, когда Microsoft захотела сосредоточиться на следующей модели Surface Duo. Неизвестно, однако, за сколько Microsoft планировала продавать его, но можно предположить, что устройство стоило бы намного дешевле оригинальной версии Surface Duo 2.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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